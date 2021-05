Au cours d’une inter­view accordée à nos confrères espa­gnols d’El Mundo, Rafael Nadal été inter­rogé sur plusieurs sujets conven­tion­nels comme Roland Garros ou sa forme physique. Mais une ques­tion plus person­nelle et moins habi­tuelle lui a été posée à propos de la consom­ma­tion d’al­cool en Espagne, certains quali­fiant la pénin­sule ibérique comme un pays « d’ivrognes ». Réponse sans langue de bois de Rafa.

« Je ne pense pas qu’on boit plus en Espagne que dans d’autres pays. Je suppose qu’il y a des données qui véri­fient les statis­tiques, que je ne peux pas vous donner comme cela, mais j’ai beau­coup voyagé à travers le monde et en terme de consom­ma­tion d’al­cool, nous (l’Espagne, ndlr) n’avons en aucun cas l’ex­clu­si­vité. C’est la réalité. Je pense que c’est quelque chose qui se passe partout dans le monde et, je vous le dis, à la fin je pense que s’amuser et boire est une partie impor­tante de notre vie. Évidemment, si vous me dites : « il faut se saouler chaque semaine », alors je n’aime pas cette idée. Je n’aime pas non plus l’idée que pour passer un bon moment, il faut obli­ga­toi­re­ment se saouler. Il existe de nombreuses façons de s’amuser. Mais il est vrai qu’il y a des moments où vous êtes avec des amis, vous sortez dîner et vous avez envie de consommer de l’al­cool. Et, comme je vous l’ai déjà dit, j’ai essayé de le faire, presque toujours, de manière respon­sable. Je pense que c’est quelque chose qui peut même être bon. Je ne sais pas au niveau de la santé, mais je le fais pour le mental. »