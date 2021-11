Alors que Roger Federer a donné des nouvelles plus ou moins rassu­rante sur son état physique, Rafael Nadal s’est lui aussi récem­ment exprimé pour nos confrères de AS. Le Majorquin, qui en profite pour féli­citer Garbine Muguruza pour son titre sur le Masters, a égale­ment parlé de sa guérison au pied qui semble prendre plus de temps que prévu.

« Je ne sais pas, j’ai dit il y a quelques semaines quels étaient mes objec­tifs et nous allons essayer de les atteindre avec notre travail quoti­dien. En matière de guérison, il y a des jours meilleurs et des retours en arrière. Nous devons être posi­tifs, patients et prêts pour quand je serai prêt. C’est un processus compliqué, qui dure plusieurs mois, mais j’ai hâte d’être à nouveau compé­titif et c’est ce qui me permettra d’avoir des options l’année prochaine si tout se passe comme prévu sur le plan physique. »