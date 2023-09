Lors de son inter­view réalisée il y a quelques jours pour la chaîne espa­gnole Movistar dans laquelle il a abordé de nombreux sujets, Rafael Nadal, inter­rogé sur sa longue période de conva­les­cence alors qu’il n’a plus joué depuis le mois de janvier, a révélé qu’il était parti pendant plus d’un mois sur son bateau avec toute sa famille.

« Je fais un peu de gym, oui, mais j’avais aussi besoin de me décon­necter de tout. La mer me décon­necte beau­coup, j’ai l’im­pres­sion que les heures sont complè­te­ment diffé­rentes de celles que l’on a sur terre. La mer a toujours été mon échap­pa­toire, même si c’était toujours pour trois ou quatre jours, et cette fois‐ci, c’est pour cinq semaines. Je savais que j’irais bien, mais il fallait que ma famille aille bien aussi, et c’est ce qui s’est passé. J’ai pu en profiter, ne pas être trop accroché à mon télé­phone portable ou à la télé­vi­sion, suivre les nouvelles, mais cela n’a pas été plus loin. J’ai essayé de me décon­necter de toutes les façons possibles. J’ai très peu regardé le tennis. »