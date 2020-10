Dans la longue interview accordée au quotidien El Periodico ce mercredi, Rafael Nadal a notamment été interrogé que la question brulante de sa retraite professionnelle. S’il se sent encore loin d’une telle décision, il n’exclut cependant rien, estimant que la vie est imprévisible.

« Je ne peux pas deviner quand je prendrai ma retraite, non, non. Peut-être dans un an, qui sait ?. Vous ne pouvez pas programmer le futur. Je ne sais pas ce que la vie m’apportera, peut-être arrivera-t-il des choses qui me retireront l’illusion de ce que je fais. J’espère que ça ne sera pas le cas. Bien sûr, aujourd’hui, je vois cela comme quelque chose d’improbable, mais il faut toujours être préparé car les choses changent très vite ».

Prudent, le Majorquin.