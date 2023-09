Si Rafael Nadal a humble­ment reconnu que Novak Djokovic était le meilleur joueur de l’his­toire du tennis en termes de palmarès, l’homme aux 14 Roland‐Garros a égale­ment regretté de ne pas avoir pu défendre toutes ses chances à cause des nombreuses bles­sures depuis le début de sa carrière. Une fata­lité qu’il est bien obligé d’accepter.

« La réalité est que j’ai manqué quatre ans et demi de tour­nois du Grand Chelem à cause des bles­sures. Mais c’est aussi ça le sport. Ce n’est pas pour cela que je suis meilleur que Djokovic, parce que j’ai moins joué ; il a eu un physique et une façon de jouer qui lui ont permis de jouer plus que moi. Il faut simple­ment le recon­naître, j’ai fait ce que j’ai pu. Je vais peut‐être revenir et gagner trois autres Grands Chelems, c’est peu probable, c’est la vérité (rires), mais dans ce sens‐là, je ne peux rien me repro­cher », a déclaré Nadal lors d’un entre­tien sur la chaîne espa­gnole Movistar.