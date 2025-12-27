Dans un long entretien accordé à AS, Rafael Nadal s’est exprimé sur l’actualité tennistique et l’ensemble de sa brillante carrière. Le taureau de Manacor est notamment revenu sur la possibilité de devenir entraîneur, et a donné son avis sur Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
Le roi de la terre battue a aussi expliqué sa façon d’aborder les matchs contre ses plus grands rivaux, Roger Federer et Novak Djokovic.
« Avec Federer, le plan était clair, surtout au début : le mettre sous pression avec des balles hautes sur son revers, jusqu’à ce qu’il reste immobile en attendant le coup suivant, puis je pouvais alors passer à son coup droit. C’était une tactique qui me demandait un effort mental, car je voyais souvent le coup aller de l’autre côté, mais je savais que répéter le coup du revers le fatiguait mentalement. Avec Novak, c’était plus aléatoire. Sur terre battue, je changeais un peu plus que sur surface rapide. Sur dur, lorsque mon physique ne me permettait plus certains efforts, j’avais beaucoup plus de mal. Je devais raccourcir les points, et battre Novak en deux ou trois coups était très difficile. J’ai parfois essayé d’être plus agressif au service, mais cela n’a pas fonctionné. Sur terre battue, je trouvais des solutions, et sur gazon, j’avais aussi des chances, même si j’ai fini par perdre ces demi‐finales (à Wimbledon 2018, il s’est incliné en cinq sets face au Serbe) ».
Publié le samedi 27 décembre 2025 à 19:23