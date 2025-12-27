AccueilATPNadal sur ses confrontations face à Federer et Djokovic : "Avec Roger...
ATP

Nadal sur ses confron­ta­tions face à Federer et Djokovic : « Avec Roger le plan était clair, surtout au début. Avec Novak, c’était plus aléatoire »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

191

Dans un long entre­tien accordé à AS, Rafael Nadal s’est exprimé sur l’ac­tua­lité tennis­tique et l’en­semble de sa brillante carrière. Le taureau de Manacor est notam­ment revenu sur la possi­bi­lité de devenir entraî­neur, et a donné son avis sur Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Le roi de la terre battue a aussi expliqué sa façon d’aborder les matchs contre ses plus grands rivaux, Roger Federer et Novak Djokovic.

« Avec Federer, le plan était clair, surtout au début : le mettre sous pres­sion avec des balles hautes sur son revers, jusqu’à ce qu’il reste immo­bile en atten­dant le coup suivant, puis je pouvais alors passer à son coup droit. C’était une tactique qui me deman­dait un effort mental, car je voyais souvent le coup aller de l’autre côté, mais je savais que répéter le coup du revers le fati­guait menta­le­ment. Avec Novak, c’était plus aléa­toire. Sur terre battue, je chan­geais un peu plus que sur surface rapide. Sur dur, lorsque mon physique ne me permet­tait plus certains efforts, j’avais beau­coup plus de mal. Je devais raccourcir les points, et battre Novak en deux ou trois coups était très diffi­cile. J’ai parfois essayé d’être plus agressif au service, mais cela n’a pas fonc­tionné. Sur terre battue, je trou­vais des solu­tions, et sur gazon, j’avais aussi des chances, même si j’ai fini par perdre ces demi‐finales (à Wimbledon 2018, il s’est incliné en cinq sets face au Serbe) ». 

Publié le samedi 27 décembre 2025 à 19:23

Article précédent
Rick Macci : « Pour son âge, Alcaraz est le meilleur joueur de l’his­toire à avoir jamais tenu une raquette »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.