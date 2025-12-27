Dans un long entre­tien accordé à AS, Rafael Nadal s’est exprimé sur l’ac­tua­lité tennis­tique et l’en­semble de sa brillante carrière. Le taureau de Manacor est notam­ment revenu sur la possi­bi­lité de devenir entraî­neur, et a donné son avis sur Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Le roi de la terre battue a aussi expliqué sa façon d’aborder les matchs contre ses plus grands rivaux, Roger Federer et Novak Djokovic.

« Avec Federer, le plan était clair, surtout au début : le mettre sous pres­sion avec des balles hautes sur son revers, jusqu’à ce qu’il reste immo­bile en atten­dant le coup suivant, puis je pouvais alors passer à son coup droit. C’était une tactique qui me deman­dait un effort mental, car je voyais souvent le coup aller de l’autre côté, mais je savais que répéter le coup du revers le fati­guait menta­le­ment. Avec Novak, c’était plus aléa­toire. Sur terre battue, je chan­geais un peu plus que sur surface rapide. Sur dur, lorsque mon physique ne me permet­tait plus certains efforts, j’avais beau­coup plus de mal. Je devais raccourcir les points, et battre Novak en deux ou trois coups était très diffi­cile. J’ai parfois essayé d’être plus agressif au service, mais cela n’a pas fonc­tionné. Sur terre battue, je trou­vais des solu­tions, et sur gazon, j’avais aussi des chances, même si j’ai fini par perdre ces demi‐finales (à Wimbledon 2018, il s’est incliné en cinq sets face au Serbe) ».