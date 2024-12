Les fans de tennis attendent désor­mais avec impa­tience le docu­men­taire sur Rafael Nadal, qui sera bientôt dispo­nible, même si aucune date de sortie n’a été annoncée.

L’Espagnol a en plus promis que de nombreux détails seraient révélés dans ce docu­men­taire. En atten­dant, Rafa a rempli son rôle d’am­bas­sa­deur du tennis en Arabie Saoudite, en étant présent à Jeddah pour le Masters Next Gen.

Il a aussi pris le temps de parler à The National News, et a notam­ment expliqué que malgré une dernière saison compli­quée, il ne s’en voulait abso­lu­ment pas.

« J’étais prêt à prendre ma retraite. Il était impor­tant que je sois prêt à 100 %. L’année et demie qui vient de s’écouler a été très diffi­cile, car je n’ai pas pu m’en­traîner et parti­ciper à des compé­ti­tions de manière régu­lière et au niveau auquel je suis habitué. J’ai donc fait de mon mieux jusqu’au dernier jour. Mais je suis en paix avec moi‐même car j’ai fait de mon mieux jusqu’au dernier jour, pour réussir, et je reste calme car j’ai fait tout ce que je pouvais faire pour être très satis­fait de moi. En fin de compte, les choses que vous ne pouvez pas contrôler, vous ne pouvez pas les contrôler. On peut être triste, on peut être en colère, mais au bout du compte, la vie continue et il s’agit d’es­sayer d’être toujours heureux, d’ac­cepter ce que l’on a à chaque instant. »