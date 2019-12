Dans son entretien pour le quotidien sportif espagnol Marca, Rafael Nadal est interrogé sur son retour au sein du conseil des joueurs. Le Majorquin en explique les raisons : « La situation était devenue un peu confuse. Il fallait aider à calmer certaines choses qui ne donnaient pas une bonne image de notre sport. Il y avait une image de conflit. Le président (Chris Kermode) partait et nous parlions toute la journée à la presse de choses qui ne concernaient plus les tournois et les résultats. C’était plus politique. J’ai parlé à Roger et nous avons pensé qu’il était juste si nous revenions. Avec notre expérience, nous pouvons donner une opinion valable sur la façon dont il fallait améliorer les choses. Je suis heureux désormais de comment nous travaillons tous au conseil des joueurs et j’espère que nous contribuons à faire du circuit un véritable succès. »

L’actuel numéro 1 mondial a effectué son retour au sein du conseil des joueurs au cours de l’été avec Roger Federer.