Rafael Nadal s’est livré comme il le fait de temps en temps sur la chaine de Movistar, l’un de ses spon­sors prin­ci­paux notam­ment sur le site de son académie à Majorque.

Relax est reposé, il a abordé beau­coup de sujets.

Bien évidem­ment, le plus chaud était lié au fait que main­te­nant avec son 24ème titre, Novak Djokovic avait conquis le titre de G.O.A.T.

Sur ce sujet, la réponse de Rafa a été plus que surprenante.

Certains y verront même un petit manque de respect.

« Aurais‐je aimé être le joueur de tennis ayant remporté le plus grand nombre de tour­nois du Grand Chelem de l’his­toire ? Sans aucun doute, bien sûr. C’est ça le sport, essayer d’être le meilleur possible. Est‐ce que ça a été une obses­sion pour moi ? Non, pas du tout. Cela ne me frustre pas non plus, on ne peut pas être frustré tout le temps dans la vie. Je ne suis pas frustré pour une raison simple : je pense que j’ai fait tout ce que je pouvais pour que les choses se passent le mieux possible. Je pense que Novak vit cela de manière plus intense que moi. Je pense que pour lui, cela aurait été une plus grande frus­tra­tion de ne pas y arriver, et c’est peut‐être pour cela qu’il y est parvenu. Il a eu la capa­cité de pousser l’am­bi­tion au maximum. Je pense que j’ai toujours été une personne ambi­tieuse, mais une ambi­tion saine qui m’a permis de voir les choses avec du recul, sans être frustré ou trop en colère sur la piste quand les choses n’al­laient pas bien. C’est ma façon de vivre, ce sont des cultures diffé­rentes, chaque joueur ou chaque pays vit cela d’une façon diffé­rente… et je l’ai vécu de cette façon et j’en suis heureux ».