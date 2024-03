Rafael Nadal a répondu aux ques­tions de l’agence espa­gnole EFE, histoire de faire un point alors que le tournoi de Monte‐Carlo se rapproche à grands pas (du 7 au 14 avril).

Rafa ne donne pas de scoop mais rela­ti­vise. Le ton choisi par l’Espagnol confirme aussi que tout est possible, le meilleur comme le pire.

« Depuis un an et demi ou deux, il m’est impos­sible de concourir, alors mon objectif prin­cipal est de concourir. Si je devais être opti­miste, je n’es­saie­rais proba­ble­ment même pas en ce moment. Je ne veux pas être opti­miste ou négatif, mais prendre les choses au jour le jour et nous verrons jusqu’où je peux aller. »