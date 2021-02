33. Et 3 de plus ! @RafaelNadal a rem­por­té les 33 der­niers sets qu’il a dis­pu­tés en Grand Chelem et se rap­proche un petit peu plus du record déte­nu par Roger Federer (36). #AusOpen



🇨🇭 Federer – 36

🇺🇸 McEnroe – 35

🇪🇸 Nadal – 33 🆕

🇪🇸 Nadal – 29

🇸🇪 Borg – 28

🇪🇸 Nadal – 28 pic.twitter.com/G55sxMniQg