Rafael Nadal continue d’en­tre­tenir sa légende durant cette année 2024, qui, même s’il n’en a pas encore donné la confir­ma­tion, sera sûre­ment sa dernière sur le circuit.

L’Espagnol est présent cette semaine à Rome et jouera son premier ce jeudi 9 mai face au Belge Zizou Bergs.

Toujours très attendu au sujet de sa retraite, Nadal a expliqué hier en confé­rence de presse que jamais ses absences et sa retraite ne sont moti­vées par une perte d’in­térêt pour le tennis ou bien par un manque de compétitivité.

« Quand je parle de retraite, ce n’est pas parce que je ne suis plus heureux de jouer au tennis ou que je ne me sens pas assez compé­titif. Il s’agit du fait que mon corps n’était pas capable de jouer plusieurs semaines d’af­filée, n’était pas capable de me permettre de m’en­traîner et d’ap­pré­cier les entraî­ne­ments au quoti­dien… Si vous n’êtes pas capable de faire les choses correc­te­ment au quoti­dien, vous ne pouvez pas profiter à cause de la douleur et des bles­sures, et c’est presque impos­sible de conti­nuer à se battre pour les choses qui vous motivent vrai­ment, non ? Mais c’est main­te­nant ma troi­sième semaine de tournée presque consé­cu­tive. C’est un bon moment, même si les résul­tats ne sont plus ce qu’ils étaient. »