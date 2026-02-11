Alors qu’il inaugurait ce mardi un nouveau circuit de golf caritatif promu par sa fondation, Rafael Nadal a pris le temps de répondre aux différentes questions de la presse espagnole sur la récente actualité du tennis.
Après avoir expliqué que l’analyse de Patrick Mouratoglou était erronée concernant les comparaisons entre joueurs de différentes époques, et repris un journaliste lorsque celui‐ci a qualifié Carlos Alcaraz de joueur « espoir », l’homme aux 14 Roland‐Garros s’est exprimé sur un potentiel 25e titre du Grand Chelem pour son ancien rival, Novak Djokovic.
« Je ne pense pas que le fait que Djokovic remporte son 25e Grand Chelem changera quoi que ce soit au tennis. Ce n’est ni bon ni mauvais pour le tennis. Djokovic a mené une carrière impressionnante et il est toujours là parce qu’il en est encore capable. Il a eu une chance à Melbourne. Pour être honnête, je ne pense pas qu’il lui en reste beaucoup à son âge, mais ce qu’il accomplit est admirable. »
Publié le mercredi 11 février 2026 à 08:19