Par ses résul­tats tout au long de sa carrière, Rafael Nadal nous a appris à ne jamais douter de lui. Pourtant, il y aurait de quoi s’inquiéter au vu de sa deuxième partie de saison pour le moins labo­rieuse. De son huitième de finale perdu à l’US Open contre Frances Tiafoe à son élimi­na­tion du Masters, il a enchaîné quatre défaites de suite pour la troi­sième fois de sa carrière seule­ment. Et la première fois depuis… 2009 ! Au Masters, Rafa est apparu parfois mécon­nais­sable. Comme souvent en indoor. A l’Open d’Australie en début d’année, il reve­nait de plus loin. A Paris quelques mois plus tard, il triom­phait avec un pied endormi. Certes, les années passent et le défi devient de plus en plus diffi­cile à relever. Mais s’il est devenu papa en octobre dernier, son envie de se battre et de vaincre n’a pas bougé. » Je n’ai aucun doute sur le fait que je vais mourir pour retrouver mon meilleur niveau », annon­çait Rafa, quit­tant Turin sur une note posi­tive avec une victoire sur Casper Ruud. Tout est dit.