Rafael Nadal s’est encore exprimé au sujet de la saison de tennis sur un chat organisé par la fédération espagnole. il s’est dit « très pessimiste » à l’idée de reprendre le tennis normalement, c’est à dire avec un circuit classique qui fonctionnerait sur les cinq continents.

Alors que la pandémie marque un « arrêt » en Europe grâce au confinement, l’Espagnol en remet une couche sur le fait que le tennis est un sport difficile à organiser, que même à huis clos, il impliquerait des vrais risques pour l’ensemble des personnes présentes ou engagées dans l’organisation.

Ses propos sont finalement assez contradictoires avec ceux prononcés lors de son Instagram live avec Roger Federer où il expliquait ne pas comprendre pourquoi il ne pouvait pas s’entraîner alors que certaines personnes pouvaient aller au travail.

De plus en tant que leader, ce « pessimisme » est un peu prématuré alors même que l’on est juste fin avril et que l’ensemble des instances cherchent des solutions. De plus personne ne connaît la possible évolution possible de cette pandémie.