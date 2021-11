Alors que certains « spécia­listes » prédi­saient à Rafael Nadal, et ce dès 2010, une fin de carrière précoce à cause de son style de jeu et d’un corps trop fragile, le Majorquin doit bien se marrer à cette fin de saison 2021.

Même s’il n’a plus disputé de match depuis le tournoi de Washington en août dernier, Rafa vient de boucler une 17e année consé­cu­tive au sein du top 10 mondial (2005–2021). Un record puis­qu’il dépasse à cette occa­sion les 16 années consé­cu­tives de Jimmy Connors de 1973 à 1988.

À 35 ans et après une bles­sure au pied qu’il semble avoir soigné, Rafael Nadal visera donc les 18 années consé­cu­tives dans le top 10 en 2022. Une longé­vité tout simple­ment exceptionnelle.