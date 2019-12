Dans l’interview accordée à Marca, Rafael Nadal est interrogé sur sa carrière et notamment la possibilité de battre le record des 20 titres du Grand Chelem de Roger Federer. L’Espagnol a donné une réponse claire : « Cela m’importe peu, maintenant je comprends que pour vous les médias, les journalistes, vous deviez écrire sur ce sujet. Pour moi, c’est déjà une satisfaction de faire partie de l’histoire de notre sport. Depuis que j’ai huit ans, je travaille dur, je m’entraîne et je fais beaucoup d’efforts. Être dans la situation dans laquelle je suis aujourd’hui à 33 ans est une réussite incroyable. Nous avons des records inimaginables. Les gens peuvent choisir qui le meilleur et qui ne l’est pas. Pour moi, faire partie de ce groupe est un immense honneur. »

Le Majorquin ajoute que pour lui « les 20 titres du Grand Chelem de Federer sont une illusion ». Mais en étant revenu à une unité du Suisse, le Majorquin est plus que jamais en position d’égaler ce record.