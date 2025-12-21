Récemment interviewée par nos confrères russes de Championat, Nadia Petrova, 3e joueuse mondiale en 2006, a estimé que Novak Djokovic pourrait quitter le Top 10 mondial en 2026 alors qu’il aura 39 ans en mai.
« Qui va quitter le Top 10 en 2026 ? C’est une question très intéressante. Il pourrait même s’agir de Novak Djokovic lui‐même. Après tout, si l’on considère l’âge, tous les joueurs du top 10 ont environ 23 ans. Sasha Zverev et Taylor Fritz ont 28 ans, et Novak a 38 ans. Cette année, Novak a certes remporté deux tournois, mais il n’a atteint la finale d’aucun tournoi du Grand Chelem. Et à chaque fois, c’est de plus en plus difficile pour lui physiquement. Je n’arrive même pas à imaginer qui d’autre aurait pu y parvenir. Tous les joueurs du top 10 ont mérité leur place au vu de leur niveau de jeu. »
Publié le dimanche 21 décembre 2025 à 18:28