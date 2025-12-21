AccueilATPNadia Petrova (ex-3e mondiale) craint le pire pour Djokovic : "Novak pourrait...
Nadia Petrova (ex‐3e mondiale) craint le pire pour Djokovic : « Novak pour­rait quitter le Top 10 mondial en 2026. Même s’il a remporté deux tour­nois cette année, il n’a atteint la finale d’aucun tournoi du Grand Chelem. Et à chaque fois, c’est de plus en plus diffi­cile pour lui physiquement »

Récemment inter­viewée par nos confrères russes de Championat, Nadia Petrova, 3e joueuse mondiale en 2006, a estimé que Novak Djokovic pour­rait quitter le Top 10 mondial en 2026 alors qu’il aura 39 ans en mai. 

« Qui va quitter le Top 10 en 2026 ? C’est une ques­tion très inté­res­sante. Il pour­rait même s’agir de Novak Djokovic lui‐même. Après tout, si l’on consi­dère l’âge, tous les joueurs du top 10 ont environ 23 ans. Sasha Zverev et Taylor Fritz ont 28 ans, et Novak a 38 ans. Cette année, Novak a certes remporté deux tour­nois, mais il n’a atteint la finale d’aucun tournoi du Grand Chelem. Et à chaque fois, c’est de plus en plus diffi­cile pour lui physi­que­ment. Je n’ar­rive même pas à imaginer qui d’autre aurait pu y parvenir. Tous les joueurs du top 10 ont mérité leur place au vu de leur niveau de jeu. »

