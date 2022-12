Titré dans sa ville natale, San Diego, et vain­queur du Masters Next Gen, Brandon Nakashima a égale­ment obtenu des résul­tats en encou­ra­geants (3e tour à Roland‐Garros et l’US Open, huitième à Wimbledon) où il a été stoppé à chaque fois par des « cadors ».

« J’ai eu l’oc­ca­sion de jouer contre certains des meilleurs joueurs et j’ai joué mon meilleur tennis contre eux. Cela m’a donné beau­coup de confiance de jouer dans ces grands stades comme le Centre Court à Wimbledon ou le Louis Armstrong à l’US Open, c’était une grande expé­rience. Même si j’ai perdu les matchs contre Berrettini, Zverev, Kyrgios et Sinner, j’en ai tiré beau­coup de points posi­tifs. Mon moment préféré a sans doute été de battre Dimitrov à l’US Open. Il m’avait battu à Rome et ensuite à New York, toute la foule m’en­cou­ra­geait. C’était génial de gagner ce match là‐bas et c’est l’un des meilleurs moments de mon année », a confié l’Américain à Ubitennis.