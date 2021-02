Alors qu’il s’é­tait plus ou moins éloi­gné du monde du ten­nis, l’ex‐joueur argen­tin David Nalbandian revient aux affaires. Il est le nou­veau coach du joueur serbe, enfin pen­dant la tour­née sur terre‐battue en Amérique du Sud. « La véri­té, c’est que je suis très heu­reux de pou­voir me impli­quer à nou­veau dans le ten­nis d’une manière ou d’une autre. Ce fut un plai­sir de contac­ter Miomir et tout son groupe de tra­vail et d’es­sayer de contri­buer et de l’ai­der dans tout ce dont il a besoin ». La col­la­bo­ra­tion devrait s’ar­rê­ter avant Roland‐Garros.