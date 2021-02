De retour dans le ten­nis après avoir été embau­ché comme coach par l’espoir serbe Miomir Kecmanovic, David Nalbandian a abor­dé quelques sujets chauds pour l’ATP Tour. Il a notam­ment fait l’é­loge du Big 3 en don­nant son pro­nos­tic pour la fameuse course au GOAT…

« C’est incroyable la façon dont ils s’adaptent aux nou­veaux joueurs et à leur âge, car ils vieillissent. Ils sont tou­jours actifs, tou­jours concen­trés, tou­jours ins­pi­rés à conti­nuer. C’est incroyable. C’est pour­quoi il n’y a que trois joueurs qui peuvent le faire. Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Je pense que Nole va gagner le plus grand nombre de tour­nois du Grand Chelem », a lâché l’Argentin.