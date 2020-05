Le live Instagram est la mode actuelle pendant le confinement. En Argentine, David Nalbandian s’est prêté au jeu avec son ami Horacio de la Pena. L’Argentin, ancien numéro 3 mondial, a commenté ses qualités de frappe (propos relayés par puntodebreak) : « Cela m’a beaucoup aidé de commencer à jouer sur des terrains en ciment où la balle arrive toujours plus vite, t’oblige à avoir plus de timing, à ne pas revenir en arrière. »

Le vainqueur du Masters 2005 a ensuite abordé la question de son coup favori et celui-ci ne fait aucun doute : « En revers, tout était plus naturel, je savais que je faisais ce que je voulais, peu important comment la balle arrivait. En coup droit, je devais réfléchir un peu plus, parfois je devais attendre, j’avais besoin d’une réflexion pour savoir quel coup je devais exécuter. Cette pensée avec le coup droit générait une certaine usure et me donnait de la tension. Avec le revers, je pouvais jouer pendant 60 jours d’affilé les yeux fermés. »