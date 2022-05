Ancien 3e joueur mondial et fina­liste de Wimbledon en 2002, David Nalbandian, retraité depuis 2013, s’est confié dans un bel entre­tien accordé à nos confrères de Puntobdebrak lors du Masters 1000 de Madrid.

Questionné sur sa préfé­rence entre son époque et l’ac­tuelle, l’en­traî­neur du Serbe Miomir Kecmanovic n’a pas hésité long­temps avant de répondre. « Je préfère ma géné­ra­tion, c’était un combo de puis­sance avec beau­coup de tactiques et de compé­tences. De nos jours, je pense que le jeu est beau­coup plus basé sur la puis­sance pure que sur d’autres choses, la tactique a presque été aban­donnée. Les nouveaux joueurs ont moins de main, mais ils frappent beau­coup plus fort. »