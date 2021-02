David Nalbandian est de retour. L’Argentin ancien numé­ro trois mon­dial vient d’être embau­ché comme coach par l’es­poir serbe Miomir Kecmanovic (21 ans, 41e mon­dial) pour une pre­mière période inté­ri­maire à par­tir de l’Open de Cordoba qui se déroule cette semaine en Argentine. Absent du monde du ten­nis depuis 2013, le fina­liste de Wimbledon 2002 a témoi­gné tout son enthou­siasme à l’ATP Tour.

« Je suis très heu­reux d’être à nou­veau impli­qué dans le ten­nis, d’être avec Miomir et d’es­sayer de contri­buer et d’ai­der à le faire gran­dir en tant que joueur. C’est un jeune gar­çon avec un bon poten­tiel et je vais essayer de l’a­mé­lio­rer en tant que joueur. Nous allons d’a­bord com­men­cer les pro­chaines semaines à Cordoba, Buenos Aires et Santiago, puis nous regar­de­rons selon le calen­drier. »