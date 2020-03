Davide Nalabandian a donné un entretien au media Libero où il explique avec précisions ce qui remplit sa nouvelle vie. Ces réflexions sont très instructives, notamment au sujet des joueurs sud-américain qui selon lui ont un vrai désavantage quand ils jouent sur le circuit : « Le circuit vous sature très rapidement et il est très difficile de le maintenir dans le temps, surtout lorsque vous êtes sud-américain et que vous vivez si loin de l’endroit où le circuit se déplace habituellement. Les Européens et les Américains ont plus d’avantages que nous ; tous les voyages pour nous sont très longs. Donc, quand on passe douze, quinze ans sur le circuit, tout devient beaucoup plus lourd. «