Récemment de passage sur la chaîne Youtube, Clank !, David Nalbandian a longuement évoqué sa belle carrière marquée par 11 titres, dont un Masters, une finale à Wimbledon et une 3e place mondiale en 2006.
Mais l’un de ses plus grands exploit aura été de remporter le Masters 1000 de Madrid en 2007 (autrefois disputé sur dur indoor) en battant coup sur coup Berdych, Del Potro, Nadal, Djokovic et Federer. Une performance retentissante sur laquelle il est revenu.
« En 2007, je sortais d’une année difficile, j’avais été blessé. Je me souviens que j’étais dans le top 30, mais je défendais des points… Si je ne réussissais pas, je descendais à la 40e place mondiale. Lors de mon deuxième match, j’ai eu une balle de match contre moi, face à Berdych. J’ai sauvé ce point, je jouais très bien, je venais de très bien jouer à l’US Open, où j’avais perdu contre Ferrer en cinq sets. En salle, je savais que j’aurais l’occasion de très bien jouer. En quarts de finale, je tombe sur Rafa. Je n’avais jamais joué contre lui. Madrid, avec le public… Je suis entré sur le court et je me suis senti à l’aise dès la première minute. Rafa n’a pas non plus joué son meilleur tennis, il perdait un peu la balle avec l’altitude et j’en ai profité. J’avais perdu une fois contre Nole à Montréal : je savais que ce serait un match très difficile, mais j’avais de bonnes sensations, je jouais très bien, je l’ai battu en deux sets. Avec Roger… c’était le classique, c’est celui contre qui j’ai joué le plus de matchs parmi les trois. Il m’avait déjà battu plusieurs fois, mais celui‐là… celui‐là était un super match. C’était un grand match. Ce sont des choses qui n’arrivent qu’une fois dans une vie, et ça m’est arrivé cette semaine‐là. »
Publié le samedi 20 décembre 2025 à 16:16