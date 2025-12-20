Récemment de passage sur la chaîne Youtube, Clank !, David Nalbandian a longue­ment évoqué sa belle carrière marquée par 11 titres, dont un Masters, une finale à Wimbledon et une 3e place mondiale en 2006.

Mais l’un de ses plus grands exploit aura été de remporter le Masters 1000 de Madrid en 2007 (autre­fois disputé sur dur indoor) en battant coup sur coup Berdych, Del Potro, Nadal, Djokovic et Federer. Une perfor­mance reten­tis­sante sur laquelle il est revenu.

« En 2007, je sortais d’une année diffi­cile, j’avais été blessé. Je me souviens que j’étais dans le top 30, mais je défen­dais des points… Si je ne réus­sis­sais pas, je descen­dais à la 40e place mondiale. Lors de mon deuxième match, j’ai eu une balle de match contre moi, face à Berdych. J’ai sauvé ce point, je jouais très bien, je venais de très bien jouer à l’US Open, où j’avais perdu contre Ferrer en cinq sets. En salle, je savais que j’au­rais l’oc­ca­sion de très bien jouer. En quarts de finale, je tombe sur Rafa. Je n’avais jamais joué contre lui. Madrid, avec le public… Je suis entré sur le court et je me suis senti à l’aise dès la première minute. Rafa n’a pas non plus joué son meilleur tennis, il perdait un peu la balle avec l’al­ti­tude et j’en ai profité. J’avais perdu une fois contre Nole à Montréal : je savais que ce serait un match très diffi­cile, mais j’avais de bonnes sensa­tions, je jouais très bien, je l’ai battu en deux sets. Avec Roger… c’était le clas­sique, c’est celui contre qui j’ai joué le plus de matchs parmi les trois. Il m’avait déjà battu plusieurs fois, mais celui‐là… celui‐là était un super match. C’était un grand match. Ce sont des choses qui n’ar­rivent qu’une fois dans une vie, et ça m’est arrivé cette semaine‐là. »