Invité du podcast New Balls Please, David Nalbandian a été invité à s’ex­primer sur Joao Fonseca. L’ancien troi­sième joueur mondial a eu des mots très élogieux pour le Brésilien à qui il prête un bel avenir sur le circuit.

« C’est un excellent joueur, cela ne fait aucun doute. Il est encore très jeune, et je pense qu’il a déjà accompli beau­coup de choses. Il a beau­coup de poten­tiel et peut accom­plir de grandes choses, sans aucun doute, car il a le talent et il est encore très jeune. C’est formi­dable, non seule­ment pour le tennis brési­lien, mais aussi pour le tennis sud‐américain. J’espère que beau­coup d’autres jeunes joueurs pour­ront l’imiter et s’en inspirer. Aujourd’hui, ils frappent un peu plus fort, ils frappent la balle plus fort en général. Je pense que [Fonseca] a un meilleur coup droit que moi. En revers, peut‐être pas autant. Et il sert très bien. Je pense donc qu’il a beau­coup de qualités pour conti­nuer à s’amé­liorer ».