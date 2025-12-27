Invité du podcast New Balls Please, David Nalbandian a été invité à s’exprimer sur Joao Fonseca. L’ancien troisième joueur mondial a eu des mots très élogieux pour le Brésilien à qui il prête un bel avenir sur le circuit.
« C’est un excellent joueur, cela ne fait aucun doute. Il est encore très jeune, et je pense qu’il a déjà accompli beaucoup de choses. Il a beaucoup de potentiel et peut accomplir de grandes choses, sans aucun doute, car il a le talent et il est encore très jeune. C’est formidable, non seulement pour le tennis brésilien, mais aussi pour le tennis sud‐américain. J’espère que beaucoup d’autres jeunes joueurs pourront l’imiter et s’en inspirer. Aujourd’hui, ils frappent un peu plus fort, ils frappent la balle plus fort en général. Je pense que [Fonseca] a un meilleur coup droit que moi. En revers, peut‐être pas autant. Et il sert très bien. Je pense donc qu’il a beaucoup de qualités pour continuer à s’améliorer ».
