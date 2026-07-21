Lors d’une inter­view accordée à la Gazzetta dello Sport, dans laquelle il a insisté sur la force mentale de Jannik Sinner, l’ancien numéro 1 mondial Ilie Nastase n’a pas caché son admi­ra­tion pour Carlos Alcaraz, éloigné des courts depuis le mois d’avril en raison d’une bles­sure au poignet droit.

Le Roumain s’est montré parti­cu­liè­re­ment élogieux envers le jeune Espagnol, qu’il consi­dère comme un modèle bien au‐delà de ses qualités tennistiques.

« Nous verrons dans quel état de forme nous retrou­ve­rons Carlos, mais il est certain que les grands duels sont l’essence même du sport. Sinner et Alcaraz ont démontré que le tennis est toujours capable de se surpasser et de proposer sans cesse de nouvelles figures de proue. Mais… Je suis tombé sous le charme d’Alcaraz. Ce n’est pas seule­ment une ques­tion de style de jeu, je l’apprécie parce qu’il a toujours le sourire aux lèvres, quoi qu’il se passe sur le court. C’est le plus bel exemple de ce que signifie aimer son sport. Même aujourd’hui, les parents de jeunes joueurs viennent me voir et me disent : ‘Nous sommes heureux parce que nos enfants aiment le tennis’. Et je réponds : ‘S’ils se contentent de l’aimer, ils ne devien­dront proba­ble­ment pas des cham­pions. Ils doivent l’adorer, alors peut‐être pourront‐ils construire quelque chose’. »