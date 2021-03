« Roger Federer n’a pas joué presque depuis un an et il est encore devant moi au clas­se­ment. J’ai fait une finale de Grand Chelem, une dans un Masters100 et je suis toujours derrière lui. Je trouve simple­ment que ce système de clas­se­ment est un désastre », avait lâché Alexander Zverev en début de semaine. L’une des légendes du tennis féminin, Martina Navratilova, a apporté son soutien à l’Allemand.

« Je suis d’ac­cord avec Zverev. C’est trop stag­nant, ce n’est pas un vrai clas­se­ment. Dans ma tête, je pense : « Ce joueur est classé entre telle et telle place ». Je regarde les clas­se­ments, et ce n’est pas du tout ça. C’est presque une durée de deux ans. Peut‐être qu’ils ont besoin de revoir la situa­tion et de comparer les deux clas­se­ments. Si vous prenez les tour­nois auxquels les gens ont joué depuis août, voyez à quoi cela en résul­te­rait, par rapport à ce que c’est main­te­nant. Il faut essayer de trouver un juste milieu », a conseillé Navratilova à Tennis Channel.