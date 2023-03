Présente sur le plateau de Tennis Channel, la légende Martina Navratilova a fait une analyse parti­cu­liè­re­ment inté­res­sante concer­nant le plus jeune numéro 1 mondial de l’his­toire, Carlos Alcaraz.

« Je pense qu’il aura une très bonne influence sur les autres joueurs, de la même manière que Rafa Nadal, dans son compor­te­ment et sa façon de jouer. Je pense qu’il aura un effet d’en­traî­ne­ment sur les autres joueurs, tant sur le circuit féminin que sur le circuit masculin. Je vois déjà un effet. Certains joueurs font plus d’amor­ties. Je pense qu’il aura un effet sur le jeu et que les joueurs se rendront compte qu’ils ne peuvent pas frapper constam­ment des coups droits et des revers extra­or­di­naires, qu’ils doivent jouer sur tout le terrain, qu’ils doivent avoir le toucher, qu’ils doivent être coura­geux, etc », a souligné celle qui a remporté 18 titres du Grand Chelem en simple.