Novak Djokovic a un an de moins que Rafael Nadal, et six de moins que Roger Federer. Pourtant, il les a déjà égalisés à Wimbledon mi‐juillet en décro­chant un 20e titre du Grand Chelem. Jusqu’où peut‐il aller ? Martina Navratilova le voit dépasser Serena Williams et égaler Margaret Court.

« Djokovic va en gagner entre 23 et 25. Je reste sur 24. C’est un jeune de 34 ans et il lui reste encore trois ou quatre ans. On doit penser qu’il en gagnera au moins un par an, alors oui, peut‐être même plus. Mais 24 est un bon nombre je pense », a estimé l’an­cienne joueuse aux 168 sacres en carrière, pour Tennis.com.