Novak Djokovic est le grand favori de cet US Open 2020, qui débute ce lundi 31 août. Le Serbe a l’occasion de revenir à un Grand Chelem de Rafael Nadal (19) et deux de Roger Federer (20). D’autant plus que ses deux grands rivaux ont fait le choix de ne pas se déplacer à New York.

La légende du tennis Martina Navratilova pense que Novak a un boulevard. Elle s’est montrée très élogieuse envers le Serbe.

« De toute façon, il serait le favori quoi qu’il arrive, en tant que joueur n°1 mondial, et maintenant que Rafa et Roger ne sont pas là, il sera le grand favori, je pense. Sa préparation est si méticuleuse. Il ne laisse aucune pierre non retournée. Avec la nouvelle situation, je suis sûr qu’il a demandé à son équipe de se ressaisir et de vraiment essayer de trouver la meilleure façon de se préparer dans les circonstances. Il entrerait dans le vif du sujet avec la foule. Désormais, il n’y a rien qui le préoccupe, donc il peut se concentrer uniquement sur le jeu, sans se fâcher que la foule ne soit pas de son côté. Je suis d’accord avec lui, il ne mérite pas le niveau de non-soutien dont il dispose. Quoi qu’il en soit, ce sera un peu plus facile pour lui de rester concentré d’une certaine manière », a déclaré Navratilova à Tennis.com.

Elle pense donc que l’absence de public pourrait jouer en faveur de Novak. Réponse dans quelques jours…