L’ancienne cham­pionne, reine de Wimbledon s’est exprimé dans Métro (Grand‐Bretagne) au sujet de Federer. Elle n’y va pas par quatre chemins : « Roger a raté un an en raison d’une bles­sure. Cependant, compte tenu du fait que le circuit était para­lysé par le coro­na­virus, il semble que rien n’ait été perdu. Il a réussi à se remettre en forme et actuel­le­ment son genou ne le gêne pas, mais le temps passe. Il pourra jouer au tennis tout le temps. Tant qu’il voudra, mais il ne pourra pas rajeunir. En raison de son âge, il ne peut plus s’en­traîner aussi dur qu’a­vant. En quart de finale contre Hurkacz, nous avons vu toutes ses faiblesses. En vieillis­sant, les erreurs deviennent plus fréquentes, et vous ne pouvez pas changer votre jeu aussi faci­le­ment qu’il y a dix ans »