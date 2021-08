A eux quatre, Alexander Zverev, Dominic Thiem, Daniil Medvedev ou Stefanos Tsitsipas n’ont remporté « que » neuf Masters 1000 et un tournoi du Grand Chelem. C’était à l’US Open, en septembre 2020, lorsque Rafael Nadal et Roger Federer avait décidé de rester à la maison. Et que Novak Djokovic avait envoyé une balle dans la gorge d’une juge de ligne, en 8es de finale. Martina Navratilova note pour Sportkeeda un petit complexe de la Next Gen face au Big 3 dans les grands tournois.

« Ces joueurs ne savent pas encore parfai­te­ment cana­liser la pres­sion. Quand ils ont Djokovic, Nadal ou Federer devant eux, ils deviennent trop nerveux et cela leur coûte un peu plus cher. Ces joueurs doivent jouer un peu au‐dessus de leur niveau. Une mauvaise journée pour eux pour­rait signi­fier la défaite. lls sont dans le top 10 depuis environ quatre ou cinq ans et ont peut‐être déjà atteint la matu­rité en tant que joueurs de tennis. Pourtant, il n’est pas trop tard pour eux de conti­nuer à vous améliorer », a lâché l’an­cienne joueuse au 18 titres du Grand Chelem en simple.