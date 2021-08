Martina Navratilova parle beau­coup. Dernièrement, elle s’est exprimée au sujet de la géné­ra­tion « Next Gen » qu’elle trou­vait trop molle et bien en dessus du big 3.

Elle a même osé une compa­raison assez étrange : « Si tous les joueurs de la Next Gen essayaient d’at­teindre une cible sur un terrain d’en­traî­ne­ment Rafa aurait simple­ment touché la cible plus qu’eux. Ces gars‐là doivent jouer légè­re­ment au‐dessus de leur niveau juste pour se quali­fier pour les finales, et donc leur niveau moyenne n’est pas encore assez élevé » voila qui a l’avan­tage d’être clair.