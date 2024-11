Proche de Novak depuis tout le temps, Nenad s’est exprimé en exclu­si­vité chez nos confrères d’UbiTennis.

Celui qui a donné un coup de main à Nole en 2024 pense que l’as­so­cia­tion avec Andy Murray est une bonne chose : « Djokovic et Murray se connaissent assez bien et ils jouent l’un contre l’autre ou ensemble depuis qu’ils sont enfants. Ils ont un style simi­laire. Tactiquement, Andy était l’un des meilleurs gars. Il peut donc l’aider avec un point de vue et des pers­pec­tives diffé­rentes » a expliqué Nenad.

De toute façon, il sait que si Djokovic a fait ce choix c’est qu’il en a mesurer l’ef­fi­ca­cité « Novak est un gars très intel­li­gent dans la prise de déci­sions et sa carrière en est la preuve. Donc, chaque fois qu’il avait besoin de quelque chose de vrai­ment spécial en termes d’entraîneur et d’aide, il sait trouver la solu­tion. Les résul­tats en sont la preuve et je dirais qu’il sait ce qu’il y a de mieux »