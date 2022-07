L’ancien capi­taine de Coupe Davis de la Serbie s’est exprimé chez nos confrères de Sportklub. Pour Nenad, les succès sont d’abord liés à l’ap­proche et la prépa­ra­tion des évène­ments qui comptent dans une carrière.

« J’ai eu le privi­lège de m’en­traîner avec de nombreux grands cham­pions comme Sampras et Agassi, plus tard Federer, Nadal, Novak. La diffé­rence est dans l’ap­proche. Ils sont tous diffé­rents, mais leurs envies et leurs objec­tifs dépendent essen­tiel­le­ment de leur forma­tion initiale. Novak est très proche de Rafa dans l’in­ten­sité qu’il veut mettre et le dévoue­ment qu’il a pour ce sport. Ils veulent toujours tirer le meilleur parti d’eux‐mêmes, s’amé­liorer, et cela se voit dans leurs résul­tats, ainsi que dans leur jeu en constante progres­sion. Quand nous pensons tous que ça ne peut pas aller mieux, ils prouvent le contraire »