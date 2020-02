L’ancienne gloire du tennis australien, John Newcombe se montre très pessimiste sur les chances d’Andy Murray de revenir au plus haut niveau. L’ancien numéro 1 mondial le déclare dans les colonnes de Herald and Times Sport : « Je ne vois pas comment Andy Murray pourrait redevenir le joueur qu’il a été à son âge et avec la nature de sa blessure à la hanche. A son âge, il faut plus de temps pour récupérer, donc je ne pense pas qu’il puisse regagner des tournois du Grand Chelem et rivaliser régulièrement avec Djokovic, Nadal et même Federer (…) Il y a dix ans, j’avais prédit qu’il prendrait sa retraite après avoir remporté deux ou trois Grands Chelems, et c’est exactement ce qu’il va se passer. Il a subi une grave blessure et à 32 ans, il n’ira pas mieux.«

L’Ecossais n’a plus joué depuis la phase finale de la Coupe Davis en novembre dernier où il a connu une rechute. Il a ensuite décidé de zapper la tournée australienne ainsi que les tournois indoor où il était inscrit. Aucune date de retour n’a été communiquée mais il pourrait revenir lors de la tournée nord-américaine.