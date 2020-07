John Newcombe est une grande star du tennis et il suit toujours de près ce qu’il s’y passe surtout quand il s’agit du tennis australien. Il a donc décidé de parler au « Sidney Morning Herald » au sujet de la prise de bec entre Nick Kyrgios et Boris Becker : « Nick est Nick. Vous ne savez jamais à quoi il pense. Vous ne savez pas ce qui peut lui arriver ensuite, une fois qu’il a fait des déclarations. Au final, je pense que c’est bien qu’il attire l’attention d’ailleurs c’est ce qu’il veut faire, et ses prises de positions sont pas toujours dénuées de sens. Après, j’ai envie de dire que s’il y a un problème, il vaut mieux en parler en privé. A mon époque, c’était ce qu’il se passait. Mais je suppose que maintenant c’est un monde différent. »