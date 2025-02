Le numéro 1 mondial a bien compris qu’il devait faire quelques efforts en terme de commu­ni­ca­tion surtout pour que son image soit un peu plus chaleu­reuse. Il a donc décidé de lancer sa chaine YouTube. Cette annonce a fait bondir Nick Kyrgios de son siège. L’Australien a tout de suite réagi et il n’a pas épargné l’Italien.

Can he give us a behind the scenes of what happened a year ago ? ?￰゚マᄑ asking for a friend