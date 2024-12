Battu par Andrey Rublev (6−4) lors de sa « rentrée » dans le cadre de la World Tennis League, Nick Kyrgios en a encore profité pour s’ex­primer au sujet des deux ténors du circuit : Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

Et pour une fois, le joueur austra­lien a été tendre et respec­tueux, comme quoi !

No context here at all lol. Media is in a bad spot that’s for sure. Compared to Novak , Federer, Nadal they are yet to have the aura that they have. They will for sure get there but realis­ti­cally they are kids doing insane things. Do better. Potatoes. https://t.co/L0ME99MxuV