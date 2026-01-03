AccueilATPNick Kyrgios détruit Rusedski : "Je suis presque sûr que Greg a...
Nick Kyrgios détruit Rusedski : « Je suis presque sûr que Greg a été contrôlé positif au dopage au moins une fois dans sa carrière, donc je ne pren­drais pas de conseils venant de quel­qu’un comme ça »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Après que Greg Rusedski a déclaré que, s’il en avait le pouvoir, il ne déli­vre­rait pas d’invitation à Nick Kyrgios pour l’Open d’Australie (du 18 janvier au 1er février), le fina­liste de Wimbledon 2022 a répliqué vive­ment à l’ancien numéro 4 mondial.

« Je suis presque sûr que Greg a été pris pour dopage une fois dans sa carrière, donc je ne suivrais pas trop les conseils d’une personne comme lui… Dis‐moi quand il a rempli un stade dans sa vie », a lâché Kyrgios. 

Publié le samedi 3 janvier 2026 à 12:53

