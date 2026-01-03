Après que Greg Rusedski a déclaré que, s’il en avait le pouvoir, il ne déli­vre­rait pas d’invitation à Nick Kyrgios pour l’Open d’Australie (du 18 janvier au 1er février), le fina­liste de Wimbledon 2022 a répliqué vive­ment à l’ancien numéro 4 mondial.

Nick on Greg Rusedski saying that he shouldn’t receive AO WC



“Pretty sure Greg got done for perfor­mance enhan­cing drugs once in his career, so I wouldn’t take too much advice from someone like that…you let me know when he sold out a stadium last time he played”



🎥: 🎾Australia pic.twitter.com/jCW4MyCotB — TennisONE App (@TennisONEApp) January 2, 2026

« Je suis presque sûr que Greg a été pris pour dopage une fois dans sa carrière, donc je ne suivrais pas trop les conseils d’une personne comme lui… Dis‐moi quand il a rempli un stade dans sa vie », a lâché Kyrgios.