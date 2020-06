On ne s’ennuie jamais avec Nick Kyrgios. Récemment, il a fait quelques confidences au West Australian notamment concernant le fait qu’il ne veuille pas prendre de coach pour s’améliorer. Sur ce sujet, comme sur les autres, l’Australien envoie du bois et c’est certain qu’il ne va pas se faire des amis : « Embaucher un entraîneur est une perte d’argent, d’ailleurs je pense qu’ils sont payés en trop. En ce moment, mon objectif n’est pas d’être un champion du Grand Chelem, tout ce que je veux c’est de suivre ce chemin à ma façon, de m’amuser et de jouer. Par conséquent, cela n’a aucun sens pour moi d’engager un entraîneur, ni de perdre du temps, ni d’en faire perdre à celui qui serait à ce poste. Au moment de ma carrière où je suis en ce moment, c’est un point très éloigné d’avoir un coach, je suis trop impliqué dans la création de mon propre chemin, je ne suis pas disposé à écouter les conseils, honnêtement. »

Peut-être qu’avec le temps, Nick changera de stratégie, car pour l’instant il est totalement hermétique à l’idée de recevoir des conseils que ce soit technique, technique ou de travailler l’aspect mental.