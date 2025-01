Les Australiens se sentent vrai­ment frus­trés car comme les Argentins, une saison de tennis complète signifie aussi être très loin de chez soi pendant presque huit mois de l’année.



« Le circuit est fou si on le compare à n’importe quel autre sport. Le nombre de voyages que nous effec­tuons n’est pas logique d’au­tant plus que nous ne sommes pas payés comme nous devrions l’être, c’est une blague. C’est un sport très dur, surtout si vous venez d’Australie, car vous pouvez passer six, sept ou huit mois sans voir votre famille si vous vous engagez à respecter un emploi du temps chargé. On le voit chez des gars comme Medvedev, qui à la fin de l’année était telle­ment épuisé. C’est beau­coup trop long, je pense que nous pouvons tous être d’ac­cord là‐dessus. »