Totalement absent des courts depuis près d’un an et demi, Nick Kyrgios est pour­tant plus présent que jamais.

Commentateur pour la télé­vi­sion, inter­viewer sur le court pendant l’US Open, l’Australien est égale­ment omni­pré­sent sur les réseaux sociaux où il n’hé­site pas à donner son avis sur tous les sujets liés à l’ac­tua­lité du tennis.

Intransigeant et même très provo­ca­teur avec Jannik Sinner depuis les révé­la­tions autour de ses contrôles anti­do­pages posi­tifs, le fina­liste de Wimbledon 2022 a rajouté une énième couche sur cette affaire lors d’une série de questions‐réponses orga­nisée avec ses fans sur Instagram.

Et lors­qu’un inter­naute lui a demandé s’il était prêt à jouer un double avec l’ac­tuel numéro 1 mondial en simple, voici sa réponse : « Je joue unique­ment avec des joueurs propres. »

Une posture qui vire à l’obsession.