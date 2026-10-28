C’était l’une des annonces marquantes de l’été : la suspension provisoire de Nick Kyrgios après un contrôle positif à la cocaïne, à la suite d’une soirée visiblement un peu trop arrosée.
Finalement sanctionné d’un mois de suspension, l’Australien, qui risquait initialement trois mois, est de nouveau autorisé à disputer des compétitions officielles depuis le 3 septembre dernier.
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien finaliste de Wimbledon semble bien décidé à retrouver les courts devant son public.
En effet, Kyrgios a confirmé sa participation au Kooyong Classic, une exhibition organisée du 12 au 14 janvier 2027, quelques jours avant le début de l’Open d’Australie.
Un rendez‐vous qui s’annonce particulièrement intéressant avec un plateau déjà très relevé, composé notamment d’Arthur Fils, Holger Rune, Learner Tien, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Denis Shapovalov et du tenant du titre, Karen Khachanov.
Cette participation laisse donc entrevoir un possible retour en grande pompe de Kyrgios à l’Open d’Australie, où le fantasque joueur de 31 ans reste particulièrement apprécié du public.
Reste désormais à savoir si l’Australien sera physiquement prêt à disputer le premier tournoi du Grand Chelem de la saison, lui qui a été largement éloigné des courts ces dernières années.
Publié le mercredi 28 octobre 2026 à 17:12