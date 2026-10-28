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Nick Kyrgios fixe la date de son retour et c’est une surprise !

Par
Antoine Trupiano
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C’était l’une des annonces marquantes de l’été : la suspen­sion provi­soire de Nick Kyrgios après un contrôle positif à la cocaïne, à la suite d’une soirée visi­ble­ment un peu trop arrosée.

Finalement sanc­tionné d’un mois de suspen­sion, l’Australien, qui risquait initia­le­ment trois mois, est de nouveau auto­risé à disputer des compé­ti­tions offi­cielles depuis le 3 septembre dernier.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’an­cien fina­liste de Wimbledon semble bien décidé à retrouver les courts devant son public.

En effet, Kyrgios a confirmé sa parti­ci­pa­tion au Kooyong Classic, une exhi­bi­tion orga­nisée du 12 au 14 janvier 2027, quelques jours avant le début de l’Open d’Australie.

Un rendez‐vous qui s’an­nonce parti­cu­liè­re­ment inté­res­sant avec un plateau déjà très relevé, composé notam­ment d’Arthur Fils, Holger Rune, Learner Tien, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Denis Shapovalov et du tenant du titre, Karen Khachanov.

Cette parti­ci­pa­tion laisse donc entre­voir un possible retour en grande pompe de Kyrgios à l’Open d’Australie, où le fantasque joueur de 31 ans reste parti­cu­liè­re­ment apprécié du public.

Reste désor­mais à savoir si l’Australien sera physi­que­ment prêt à disputer le premier tournoi du Grand Chelem de la saison, lui qui a été large­ment éloigné des courts ces dernières années.

Publié le mercredi 28 octobre 2026 à 17:12

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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