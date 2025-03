Alors que le joueur espa­gnol a expliqué à Andy Roddick qu’a­près la terre battue c’était le gazon qu’il appré­ciait le plus, Nick Kyrgios a eu une réac­tion très respec­tueuse. C’est d’au­tant plus impor­tant pour le joueur Australien qu’il pense être un vrai « génie » sur cette surface.

Honestly Rafa on grass was ridi­cu­lous – lefty serve, great hands – can confirm was a night­mare on hard as well 🤷🏽‍♂️ https://t.co/qIgbHqPCpj