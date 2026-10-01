Absent depuis le tournoi de Majorque en juin dernier, où il a été contrôlé positif à la cocaïne, Nick Kyrgios a déjà purgé sa suspension d’un mois mais n’a pas annoncé de date de retour.
En attendant, l’Australien n’oublie pas pour autant ses fans avec lesquels il prend le temps d’échanger lors de séances de questions‐réponses sur son compte Instagram.
Après avoir lister les forces et faibles de chacun de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, le finaliste de Wimbledon 2022 s’est montré objectif sur Jannik Sinner, qu’il avait énormément critiqué l’an dernier lors de son affaire de contamination à un produit interdit.
« L’un des meilleurs frappeurs de balle que le tennis ait jamais connus. Une véritable machine depuis le fond du court. Capable de passer de la défense à l’attaque avec n’importe quel coup. Sa seule véritable faiblesse était que son service ne lui permettait pas de marquer beaucoup de points faciles ; il s’est désormais amélioré sur ce point et fait aujourd’hui partie des meilleurs serveurs précis du circuit. Difficile à attaquer. Ses volées n’étaient pas aussi naturelles que celles de certains autres grands joueurs, mais il a bien travaillé son jeu de transition et est désormais à l’aise lorsqu’il monte au filet. Il se déplace bien pour quelqu’un d’aussi grand. Avec le temps, il entrera très probablement dans l’histoire comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps. »
Publié le jeudi 1 octobre 2026 à 11:16