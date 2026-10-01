Absent depuis le tournoi de Majorque en juin dernier, où il a été contrôlé positif à la cocaïne, Nick Kyrgios a déjà purgé sa suspen­sion d’un mois mais n’a pas annoncé de date de retour.

En atten­dant, l’Australien n’ou­blie pas pour autant ses fans avec lesquels il prend le temps d’échanger lors de séances de questions‐réponses sur son compte Instagram.

Après avoir lister les forces et faibles de chacun de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, le fina­liste de Wimbledon 2022 s’est montré objectif sur Jannik Sinner, qu’il avait énor­mé­ment critiqué l’an dernier lors de son affaire de conta­mi­na­tion à un produit interdit.

« L’un des meilleurs frap­peurs de balle que le tennis ait jamais connus. Une véri­table machine depuis le fond du court. Capable de passer de la défense à l’at­taque avec n’im­porte quel coup. Sa seule véri­table faiblesse était que son service ne lui permet­tait pas de marquer beau­coup de points faciles ; il s’est désor­mais amélioré sur ce point et fait aujourd’hui partie des meilleurs serveurs précis du circuit. Difficile à atta­quer. Ses volées n’étaient pas aussi natu­relles que celles de certains autres grands joueurs, mais il a bien travaillé son jeu de tran­si­tion et est désor­mais à l’aise lors­qu’il monte au filet. Il se déplace bien pour quel­qu’un d’aussi grand. Avec le temps, il entrera très proba­ble­ment dans l’his­toire comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps. »