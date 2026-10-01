Accueil ATP

Nick Kyrgios : « Jannik Sinner a trans­formé sa seule véri­table faiblesse en un point fort. Il deviendra proba­ble­ment l’un des plus grands joueurs de tous les temps »

Par
Baptiste Mulatier
-
2538

Absent depuis le tournoi de Majorque en juin dernier, où il a été contrôlé positif à la cocaïne, Nick Kyrgios a déjà purgé sa suspen­sion d’un mois mais n’a pas annoncé de date de retour. 

En atten­dant, l’Australien n’ou­blie pas pour autant ses fans avec lesquels il prend le temps d’échanger lors de séances de questions‐réponses sur son compte Instagram.

Après avoir lister les forces et faibles de chacun de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, le fina­liste de Wimbledon 2022 s’est montré objectif sur Jannik Sinner, qu’il avait énor­mé­ment critiqué l’an dernier lors de son affaire de conta­mi­na­tion à un produit interdit.

« L’un des meilleurs frap­peurs de balle que le tennis ait jamais connus. Une véri­table machine depuis le fond du court. Capable de passer de la défense à l’at­taque avec n’im­porte quel coup. Sa seule véri­table faiblesse était que son service ne lui permet­tait pas de marquer beau­coup de points faciles ; il s’est désor­mais amélioré sur ce point et fait aujourd’hui partie des meilleurs serveurs précis du circuit. Difficile à atta­quer. Ses volées n’étaient pas aussi natu­relles que celles de certains autres grands joueurs, mais il a bien travaillé son jeu de tran­si­tion et est désor­mais à l’aise lors­qu’il monte au filet. Il se déplace bien pour quel­qu’un d’aussi grand. Avec le temps, il entrera très proba­ble­ment dans l’his­toire comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps. »

Publié le jeudi 1 octobre 2026 à 11:16

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥