Si Nick Kyrgios va enfin rede­venir un joueur de tennis en 2025 après un an demi d’ab­sence, il a eu le temps de faire de nouvelle expé­riences, notam­ment dans un rôle de consultant/commentateur.

Récemment de passage dans l’émis­sion The Sit‐Down de l’Open d’Australie, l’Australien a reconnu que couvrir les matchs de Novak Djokovic n’était pas toujours une partie de plaisir, notam­ment en début de Grand Chelem lorsque le Serbe est en manque de rythme et de repère.

« J’ai commenté beau­coup de matches de Novak et il me frustre au plus haut point parce que je déteste faire ses matches au début des tour­nois du Grand Chelem. Il joue avec sa nour­ri­ture (comprendre avec son adver­saire, ndlr) pendant quatre heures et je me dis que j’au­rais pu être à l’hôtel il y a une heure et demie alors qu’il mène 2 sets 0. Puis il perd le troi­sième set et commence à se plaindre, puis il va aux vestiaires, et il y a un 7–6 dans le quatrième set et je me dis ‘mec, est‐ce que tu aimes me garder ici’, parce qu’il sait que je suis là, et il commence à se décon­cen­trer. Il me frustre au plus haut point, je déteste faire les matches de Novak. »