Nick Kyrgios s’est confié à la chaîne de télévision australienne Channel Nine sur ses plans pour la fin de l’année 2020. Après son retrait de l’US Open, Nick n’est pas très enthousiaste pour la tournée européenne : « Pour être honnête, je ne pense pas que je vais jouer les tournois en Europe. Les chances sont nulles. Je préfère rester à la maison, m’entraîner et passer du temps avec ma famille et mes amis. Ce n’est pas du tout de la paresse, mais de la responsabilité. Nous devons attendre que la situation s’améliore dans le monde. » Pas de Roland-Garros non plus pour le numéro 40 mondial…